Caz günleri

15 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avishai Cohen, 50'inci yaşını, tüm dünya soundlarını temsil eden yeni projesi '50 50 50' ile 50 ülkede 50 konser vererek kutluyor. Cohen proje kapsamında 15 Şubat'ta CRR'de İstanbullu caz severlerle buluşacak. Konserde sanatçıya piyanoda Elchin Shirinov, davulda Noam David eşlik edecek.
İtalyan caz şarkıcısı ve söz yazarı Chiara Pancaldi, Brezilya'dan esintiler taşıyan müziğiyle ilk kez 16 Şubat'ta İstanbullu caz severlerle buluşacak. Dünyanın pek çok ülkesinde konserler veren ve ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan Pancaldi CRR'deki konserinde, 'Songs Don't Grow Old Alone' albümünden şarkılar seslendirecek.
17 Şubat'ta, Avrupa cazının en karizmatik isimlerinden Fransız sanatçı Vincent Peirani, klasik rock'ı caza dönüştürdüğü Living Being II (Night Walker) albümüyle CRR'de olacak. Konserde Peirani ve akordeonuna saksafonda Emile Parisien, klavyede Tony Paeleman, bas gitarda Julien Herné ve davulda Yoann Serra eşlik edecek.Vincent Peirani, grubunun 'oda rock müzik orkestrası' olmak istediğini söylüyor ve kanıt olarak. 'Living Being II - Night Walker'ı gösteriyor.
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