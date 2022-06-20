AA

Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen seçimde İbrahim Turgut, kullanılan 72 oyun tamamını alarak Çaykur Rizespor'un 37. başkanı oldu.

Yeniden aday olmayan eski başkan Tahir Kıran, yaptığı konuşmada, Turgut ve yönetimine başarılar dileyerek, "Bu bir bayrak yarışı. Biz bayrağı değerli bir arkadaşımıza devrediyoruz. Sayın İbrahim Turgut ekibiyle beraber taşın altına ellini koydu. Onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız." dedi.

İbrahim Turgut ise geçmişten ders alıp yeni dönemde güçlenerek daha başarılı olmak için göreve geldiklerini söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Turgut, "Çaykur Rizespor'un kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Bugün dört elle takıma sahip çıkmalıyız. Yönetim, takım ve taraftarı bir bütündür. İletişimi güçlendirerek camianın tüm paydaşları ile fikir alışverişi içinde olacağız. Çaykur Rizespor birlikte sevinen, birlikte üzülenlerin takımıdır. Bu bağlamda birlik içerisinde, altyapıdan üst yapıya bir bütünlük içerisinde başarıya ulaşrmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.