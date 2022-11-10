Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Olcar, Buğra Can Semercioğlu, Salih Burak Demirel

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Berkay Uzun (Dk. 57 Alberk Koç), Seyfettin Anıl Yaşar, Ercan Coşkun, Papa, Muhammet Enes Şebelek (Dk. 57 Deniz Hümmet), Benhur Keser (Dk. 76 Emircan Altıntaş), Eren Emre Aydın (Dk. 63 Miya), Sefa Yılmaz (Dk. 77 Bolasie), Kubilay Kanatsızkuş

Weecoins Kırklarelispor: Hüseyin Yılmaz, Cengiz Demir, Mert Çölgeçen (Dk. 73 Sabrican Vural), Canberk Özdemir (Dk. 83 Hüseyin Eray Karataş), Ömer Can Sokullu (Dk. 62 Hasan Emre Yeşilyurt), Ensar Arslan (Dk. 83 Murat Yılmaz), Serhat Mermer, Uğur Aygören, Enes İslam İlkin, Sinan Akgöl, Caner Alioğlu (Dk. 73 Furkan Fehmi Güneş)

Goller: Dk. 16 ve 75 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 29 Ensar Arslan (Weecoins Kırklarelispor)

Sarı Kartlar: Dk. 71 Serhat Mermer, Dk. 82 Enes İslam İlkin (Weecoins Kırklarelispor)