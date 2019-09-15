Çaykur Rizespor ile Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında Rize'de karşı karşıya gelirken mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Hakem Abdülkadir Bitigen 41. dakikada Göztepe lehine penaltı kararı verirken Rizespor'da Vetrih kırmızı kart gördü!

Göztepe'de Berkan'ın açtığı ortaya çıkan Gökhan Akkan topu elinden sektirdi. Topu önünde bulan Napoleoni kaleciden kurtarıp şutu attı ancak çizgi üzerindeki Vetrih topu eliyle kesti. Hakem penaltı noktasını gösterirken Vetrih de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

4 DAKİKALIK İNCELEME!

Hakem Abdülkadir Bitigen bu kararı sonrasında VAR'a başvurdu. Yaklaşık 4 dakika sonra VAR incelemesi sonucu pozisyonun öncesinde ofsayt tespit edildi ve böylece hem penaltı hem de Vetrih'e gösterilen kırmızı kart iptal edildi. Göztepe'de itirazlarını sürdüren Mossoro sarı kart gördü.