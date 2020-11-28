Galatasaray, Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu takımdaki yerini alamıyor. Arda, Babel, Elabdellaoui, Belhanda ve Okan Kocuk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Saracchi ile Falcao da forma giyemiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY

SAAT: 19.00

HAKEM: Atilla Karaoğlan

STAT: Çaykur Didi

YAYIN: beIN SPORTS 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Donsah, Skoda

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor ligde 39. kez karşı karşıya geliyor. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

Ligde geçen sezon Galatasaray sahasındaki maçı 2-0, Çaykur Rizespor ise evindeki müsabakayı aynı skorla kazandı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 20. kez karşı karşıya geliyor..

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 39 golüne, Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.

Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 8 maçtan 2'sini kazanabildi, 3 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.

Öte yandan Rize deplasmanında geçen sezon Fernando Muslera, önceki sezon da Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 38 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 38 maçtan 35'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.