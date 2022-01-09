GOL: 25' (penaltı) Batshuayi
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ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ
STAT: Çaykur Didi
SAAT: 19:00
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: BeIN Sports 1
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin, Boyd, Umar, Pohjanpalo
YEDEKLER: Tarık, Emir Han, Alberk, Alper, Ronaldo, Dabo, Phiri, Sabo, Eren, Deniz
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Umut, Emirhan, Batshuayi, Güven
YEDEKLER: Emre, Göktuğ, Rıdvan, Serdar, Gökhan, Demir Ege, Emirhan Delibaş
TEKNİK DİREKTÖR: Halim Okta
EKSİK ÇOK
Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunuyor.
Hastalıkları nedeniyle Necip Uysal, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ile Oğuzhan Özyakup'u Süper Kupa maçı için Katar'a götüremeyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle Katar'dan İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı.
Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 5 futbolcunun daha Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. 11 eksiği bulunan Beşiktaş'ta Ghezzal, Pjanic, Teixeria, Atiba, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, N’Koudou kadroda yer almıyor. Salih Uçan da sabah mide rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Çaykur Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.
DEPLASMANDA 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 9 deplasman maçından sadece birini kazanabildi. Dış sahadaki 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu. Deplasmanda sadece 6 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 7 karşılaşmayı ise kazanamadı.
Bu sezon 18 Eylül 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki dış saha maçlarında Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe ile 2-2 ve Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, sezonun ilk deplasman maçında ise Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmıştı.
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