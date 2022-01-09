Beşiktaş altyapısından büyük umutlarla A takıma dahil edilen Emirhan İlkhan, Süper Lig'e golle merhaba dedi.

Katar'da yapılan Süper Kupa maçında Antalyaspor karşısında oyuna sonradan dahil olan Emirhan dikkatleri üzerine çekmişti.

11 eksikle Çaykur Rizespor karşısına çıkan Beşiktaş'ta gözler yine onun üzerindeydi. Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Emirhan, karşılaşmanın 68. dakikada gol atma başarısını gösterdi.

DİKKAT ÇEKEN AN

Maçın 39. dakikasındaki bir pozisyonda taç atışı kararı verildi. Hakem taçı Beşiktaş'ın kullanmasına hükmederken Emirhan topun kendisinden çıktığını belirtti ve taç atışı Rizespor'a verildi. Bunun üzerine Rizeli taraftarlar, Emirhan'ı alkışladı.