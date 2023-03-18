Spor Toto 1´inci Lig´in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Altay'ı 3-1 mağlup etti.

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