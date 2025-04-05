Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Rizespor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Rizespor, 70. dakikada Berkay Özcan'ın penaltıdan kaydettiği vuruşla 1-0 öne geçti. Sivasspor ise bu gole 84. Veljko Simic ile karşılık verdi ve maçta başka gol sesi çıkmadı.

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Bu sonuçla Sivasspor Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 4 maçta 3. kez puan sevinci yaşadı (2G 1B 1M) ve 31 puan toplayarak maç fazlasıyla küme düşme potasının bir basamak üstüne yükseldi. Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve 34 puanla 13. sırada yer aldı. REKLAM Berkay Özcan, Sivasspor ağlarına attığı golle Çaykur Rizespor kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR 13’üncü dakikada rakip ceza sahası önünde Mithat ile yaptığı paslaşma sonrasında yeniden topla buluşan Varesanovic’in ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutu az farkla dışarı çıktı. 29’uncu dakikada Çaykur Rizespor’da Hojer’in ortasında Sowe kafayı vurdu, top kaleci Ali’de kaldı. 30’uncu dakikada Çaykur Rizespor’un atağında, Zeqiri’nin sol kanattan ceza sahasına kadar sürükleyip, yerden gönderdiği pasla kale sahasında topla buluşan Sowe, şutunu çekti. Kaleci Ali ayaklarıyla gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı. 34’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Bekir yerden içeri çevirdi. Manaj’ın bekletmeden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. REKLAM 64’üncü dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sağ kanattan Varesanovic’in havadan gönderdiği topu kaleci Ali’nin elinden kaçırdı. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Zeqiri’nin şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. 68’inci dakikada Çaykur Rizespor’da sol kanattan atağa çıkan Emrecan’ın çizgiye kadar inip içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp dışarı çıktı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 70’inci dakikada penaltı atışı için topu başına geçen Berkay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 84’üncü dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol kenarından Murat’ın gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Simic’in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.