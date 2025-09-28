Çaykur Rizespor: 1 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele lacivert-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Pape Gueye ve 90+3'te Mortadha Ben Ouanese kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 60. dakikada Giannis Papanikolaou'dan geldi.
Bu sonucun ardından Ç. Rizespor 5 puanda kaldı. 4 maçtır kaybetmeyen Kasımpaşa ise 8 puana ulaştı.
Ligin 8. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.