Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

35. dakikada Yacine Bammou ile Alanyaspor öne geçti. İlk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı.

61. dakikada Samudio, skoru eşitledi: 1-1.

Maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Alanyaspor 40 puanla 6. sırada yer buldu. Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. sırada haftayı kapattı.