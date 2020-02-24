Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi kazanması halinde haftayı 46 puanla lider kapatacak. Son iki maçını kaybeden Çaykur Rizespor'un ise 24 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 5-0 kazanmıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR

STAT: Çaykur Didi Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

CRİVELLİ CEZALI

Başakşehir'de kart cezalısı Enzo Crivelli, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.