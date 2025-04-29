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        Haberler Bilgi Yaşam Çaykur işçi alımı ne zaman? 2025 Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli mi?

        Çaykur işçi alımı ne zaman? 2025 Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli mi?

        ÇAYKUR; beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi olmak üzere kadroları yayınlayarak başvuru sürecini başlatıyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yapılacak olan ÇAYKUR işçi alımı başvuru ilanı Çaykur Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama ile yayınlanıyor. Peki Çaykur işçi alımı ne zaman? 2025 Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:15
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        • 1

          Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun bölgesinde yaşayan vatandaşlar Çaykur işçi alımı başvurularını yakından takip ediyor. En son ÇAYKUR'un 1500 mevsimlik işçi alımı yapılacağı iddia edilmişti. Henüz detaylar belli olmadı. Peki Çaykur işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        • 2

          ÇAYKUR 1500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

          Geçtiğimiz haftalarda ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da çalıştırılmak üzere 1500 mevsimlik işçi alacağı duyurulduğu öne sürüldü. ÇAYKUR işçi alımı başvurularının 5-6 Mayıs tarihlerinde başlaması öngörülüyor.

          İşçi alım ilanları ÇAYKUR’un internet sitesi https://www.caykur.gov.tr ya da İŞKUR üzerinden duyurulacak.

        • 3

          ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

          2025 yılı ÇAYKUR işçi alımı ilanı yayınlanmadığı için başvuru şartları da henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz senelerde işçi alımı başvuru şartları şöyleydi;

          GEÇİÇİ ÇAY EKSPERLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

          MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

          2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

          Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

          18 - 50 yaş aralığında olmak,

          Erkek,

          En az İlkokul mezunu,

          Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

          Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

          Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları

          En az İlkokul mezunu olmak,

          Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

          LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU GEÇİÇİ İŞÇİ BAŞVURU ŞARTLARI:

          18 - 45 yaş aralığında olmak,

          Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ( Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak )

          Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

          Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak,

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