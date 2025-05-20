ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura tarihi 2025: ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 1500 mevsimlik işçi alımı yapıyor. 9-13 Mayıs tarihleri arasında alınan başvurular, İŞKUR üzerinden tamamlandı. Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşecek kura çekiminin ardından, kura sonuçlarına göre nihai isim listesi açıklanacak. Peki, "ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekim tarihi...
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ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Kura çekimi, ÇAYKUR’un resmi YouTube kanalı ve Çay TV üzerinden canlı yayınlanacak. Bu kapsamda belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi 22 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşecek. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.
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ÇAYKUR 1500 İŞLİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı. ÇAYKUR kura sonuçlarının resmi internet sitesi (www.caykur.gov.tr) (www.caykur.gov.tr), e-Devlet, Alo 170 ve İŞKUR’un “www.esube.iskur.gov.tr” adresi üzerinden duyurulması bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla bu platformlardan asil ve yedek isim listelerini sorgulayabilecek.
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KURA ÇEKİMİ NEREDEN TAKİP EDİLECEK?
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi, ÇAYKUR’un resmi YouTube kanalı veya Çay TV üzerinden canlı yayınlanacak.
İŞKUR tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.caykur.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.