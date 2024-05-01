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        Haberler Yemek Yapma Çayın yanına eşlikçi: Evde pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz kavala kurabiyesi tarifi!

        Çayın yanında tüketmelik kavala kurabiyesi tarifi!

        Misafir geldiğinde kolayca hazırlanabilen ve klasik tariflerden daha farklı bir tatlı arıyorsanız kavala kurabiyesi tam size göre bir alternatif olabilir. İşte, sizin için çayın yanında atıştırılabilecek kavala kurabiyesinin tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 17:38 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:42
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        • 1

          Kurabiyeler, misafir geldiğinde en kolay hazırlanan tatlılardan biridir. Bu yüzden size bugün, adını Yunanistan'ın Kavala şehrinden alan ve Edirne'den tüm Türkiye'ye yayılarak popülerleşen kavala kurabiyesi alternatifini sunuyoruz. İşte, içerisindeki yoğun bademi ve üstündeki pudra şekeri sayesinde sevilen tatlardan olan kavala kurabiyesinin yapılışı...

        • 2

          KAVALA KURABİYESİ

          MALZEMELER:

          200 gram toz badem

          150 gram tereyağı

          100 gram pudra şekeri

          1 tatlı kaşığı buğday nişastası

          2 adet yumurta

          1 paket şekerli vanilin

          1 çay kaşığı kabartma tozu

          100 gram kırılmış badem

          Aldığı kadar un (Yaklaşık 2 su bardağı)

        • 3

          YAPILIŞI:

          Unun yarısını ve küçük parçalar halinde kıydığınız bademleri geniş bir tavaya alın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak orta ateşte un hafif bir renk alana kadar kavurun.

          Kavrulan un ve badem karışımını pişirmeyi durdurmak için ocaktan aldıktan sonra karıştırma kabına aktarın. Daha sonra karıştırma kabınızın içine oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını, pudra şekerini, kalan unu, kabartma tozunu ve şekerli vanilini ekleyin.

        • 4

          Yoğurduğunuz hamuru bir merdane yardımıyla yaklaşık 1,5 santimetre kalınlığında açın. Ay şeklindeki çelik kurabiye kalıbıyla hamura şekil verin.

          Çay bardağının ağzıyla da bu şekli verebilirsiniz. Hazırladığınız kurabiyeleri, tabanını yağlı kağıtla kapladığınız fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

        • 5

          Kurabiyelerinizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif bir renk alana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

          Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, oda sıcaklığında soğuttuktan sonra geniş bir tabağa aldığınız pudra şekerine buladıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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