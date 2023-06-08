Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Son dakika: Çaya yüzde 43 zam geldi! Çaykur'da 1 kilo çay ne kadar, kaç TL oldu?

Çaya yüzde 43 zam geldi

Bloomberg HT'den İrfan Donat, Çaykur'un çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yaptığını bildirdi

Giriş: 08.06.2023 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çaya yüzde 43 zam geldi! Çaykur'da 1 kilo çay ne kadar, kaç TL oldu?
HABERTURK.COM

2023 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11.30 TL olarak açıklanmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarında artışa gitti.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre Çaykur, çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Çaykur'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor.

Ocak 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141.54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44.7 zamlandı.

Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalaması ise yüzde 43'e tekabül ediyor.

Haberin tamamı için tıklayınız

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2022-2023 E-okul giriş sistemi ne zaman kapanacak?
2022-2023 E-okul giriş sistemi ne zaman kapanacak?
11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı
11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı
Torba yasa Resmi Gazete'de! İşte maddeleri
Torba yasa Resmi Gazete'de! İşte maddeleri
Samsun'da son 93 yılın rekoru!
Samsun'da son 93 yılın rekoru!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.