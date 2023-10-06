"İLK BAŞLARDA ZORLANDIM"

Türkiye'de çay ocağını genellikle erkeklerin işlettiğini söyleyen Leyla Ünlü, "Bu işe başlamamdaki amaç erkeklerin yaptığı işi yaparak, örnek olmaktı. Kendime öz güvenimin gelmesi açısından da çok güzel bir duygu. İlk başlarda Kayseri gibi muhafazakar bir şehirde zorlandığım oldu, ben duruşumu sergileyince onlarda beni olduğum gibi kabul etti.