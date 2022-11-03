Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru konusunda 3 önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

DHA'nın haberine göre; Bakan Çavuşoğlu'nun yaptığı görüşmelerde, tahıl koridoru konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasının tekrar işlerlik kazanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yaptığımız girişimler hakkında Genel Sekreter Guterres'e bilgi vermiştir. Genel Sekreter Guterres, Türkiye´nin gayretlerinden dolayı teşekkür etmiş, alınan sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu söylemiştir" denildi.