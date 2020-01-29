Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, İsrail-Filistin Barış Planı'na yönelik şunları söyledi:

“Sözde Yüzyılın Barış Planı'nın ölü doğduğu aşikar. Tek taraflı hazırlanmış bir plan. Aslında daha önce ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşıyınca tarafsızlığını yitirmiş oldu. Herkes bu planın içinde ne olmayacağını biliyordu. Filistinlilerin haklarının olmayacağını biliyordu. Bir plan açıklanırken Trump’ın yanında Netenyahu var. Bu görüntü bile esasen dengeli bir şey olsa Netenyahu orada olmazdı. Hem Filistin hem Orta Doğu Barış Planı açıklanıyor hem de Netenyahu Trump’ın hemen yanında duruyor. Bu plan, Netenyahu'nun seçim kampanyasına destektir. Bu planın barış getireceği falan yok. Getirmez de... İslam coğrafyasının tepkimesini daha göremedik. İslam dünyasının gerçek anlamda tepkimesini Cidde'de göreceğiz.”

HAKAN FİDAN'IN HEDEF GÖSTERİLMESİ

Bakan Çavuşoğlu, İsrail gazetesinin MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef alan yayınları konusunda şunları söyledi:

“Demek ki iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz. Türkiye artık birçok oyunu sahada bozuyor. Libya'daki oyunu bozuyor. Libya’da arka tarafta İsrail’in olduğunu herkes biliyor. Doğu Akdeniz’de, Suriye'de oyunları bozuyor. İsrail ile ilişkilerimiz ortada ama bizim İsrail'i hedef alan, İsrail’e düşmanlık içeren istihbaratın doğrudan çalışması yok. İstihbaratımız ne yapıyor? Aksine, onların bu tür faaliyetlerini ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde birçok oyunu bozarak dengeleri değiştiriyor. Güçlü şekilde hareket ediyoruz. İlk defa gerçekten Türk istihbaratı da böyle politikalar izliyor. Oyunları bozuyor ya da açığa çıkarıyor. Osmanlı döneminde olduğu gibi... Milli Savunma Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız... İlk defa Türk istihbaratı da böyle politikalar izliyor... Karabağ'da çözüm bulmak için çaba sarf ediyoruz. Rusya ağırlığını koyarsa biz bu işi çözeriz. Bu yıl da Karabağ meselesine ağırlık vereceğiz.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

"Doğu Akdeniz'de çözümün tek seçeneği var; Rumlar ve Yunanistan paylaşıma hazır olacak. Biz kendi çıkarlarımız ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak için adim artık. Rumlar çözüme yanaşmadığı sürece haklarımızı yedirmeyeceğiz. Kararlılığımıza devam ediyoruz."

BELÇİKA'NIN PKK KARARI

Belçika mahkemesinin PKK kararına da tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, “Mahkeme savcılığının mütalaası PKK'nin yanında. Devlet buna müdahale etti. Mahkeme ideolojik karar verdi. Burada önemli olan Belçika devletinin tutumu. PKK'yi terör örgütleri listesinde tutmaya devam edecektir” dedi.