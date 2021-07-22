Çatıdaki oluğu tamir ederken düşüp, öldü

DHA

Olay, öğle saatlerinde Çıkınlar Mahallesi İkmal Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar apartmanın girişinde kanlar içinde hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar yerde yatan kişinin apartmanın 3'üncü katında oturan komşuları Dursun Gülen olduğunu gördü. Durum 112 Acil ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bolu Belediyesi´nde aşçı olarak çalışan Dursun Gülen´in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gülen´in durumunu öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Apartmanın çatı kısmındaki oluğu tamir etmek istediği sırada düştüğü tahmin edilen Gülen´in cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.