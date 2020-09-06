Çatı Katı Aşk neden yok?

Çatı Katı Aşk 10 yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicilerinin gündeminde. Çatı Katı Aşk'ın 9. bölümünde Ayşen ve Ateş'in köşeye sıkıştı ve Ateş, Yasemin'i de alıp yalıya dönme kararı verdi. Bu ayrılık Yasemin ve Demir'in ayrılması ise çok daha zor oldu. Ancak yalıda Ateş ve Yasemin'in zorlu günleri yeni başlıyor. Çatı Katı Aşk 9. son bölüm özeti ve 10. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.
ÇATI KATI AŞK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çatı Katı Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.
ÇATI KATI AŞK 9. SON BÖLÜM ÖZETİ
Asaf’ın gönderdiği zarftan çıkan not ve fotoğraf Ayşen ve Ateş’i köşeye sıkıştırmıştır. Ateş, Asaf’ın tehdit ve şantajına boyun eğerek gitmek ya da onunla savaşmak için kalmak arasında bir karar vermek zorunda kalır. Bir sabah aniden ortadan kaybolan Ateş, mahallede ve yalıda büyük bir paniğe neden olur. Herkes bir yandan Ateş’i bulma derdine düşerken, diğer yandan da Asaf’tan gelebilecek yeni tehlikelere karşı gözlerini açık tutmak zorundadırlar.
Ateş’in peşinde başlarına gelmedik kalmayan Ayşen, Demir ve Yasemin sonunda ona ulaşırlar. Zorlu ikna süreci sonrasında mahalleye dönen Ateş’in yalıda yaşama kararı vermesi herkesi şoke eder.
Ateş ve Yasemin yalıya döndüklerinde Demir ve Yasemin’in onlara yapacağı sürpriz kahramanlarımızın Asaf tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına neden olur.
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