Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cate Blanchett'ten sürpriz 'Squid Game' açıklaması - magazin habrleri

        Cate Blanchett'ten sürpriz 'Squid Game' açıklaması

        Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, 'Squid Game'in finalinde konuk oyuncu olarak yaptığı sürprizin ardından, dizinin İngilizce versiyonuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 12:07 Güncelleme: 12.08.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oscar'lı yıldızdan 'Squid Game' çıkışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü Güney Kore dizisi 'Squid Game'in final bölümündeki şaşırtıcı sahnede Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, sürpriz bir giriş yapmıştı. Final sahnesinde, oyunlara katılımcı seçen kişi, Los Angeles şehir merkezindeki bir ara sokakta görülüyordu. Yanında ise yeni bir yüz olarak şık bir takım elbise giymiş Cate Blanchett vardı ve elindeki 'ddakji' adlı oyun kartlarını katılımcı adaylarına uzatıyordu.

        Tıpkı birinci sezonda tokat atan oyuncu seçici gibi Blanchett de sürekli tokat atarken görülüyordu. Bu sahne, seyircilerin kafasında tek bir soru bıraktı: Bu, Blanchett’in dizinin geleceğinde yeniden rol alacağı anlamına mı geliyordu?

        REKLAM

        Cate Blanchett, kısa bir rolle konuk oyuncu olarak yer aldığı Squid Game'de yeniden rol alıp almayacağı hakkında konuştu. Variety'ye açıklama yapan Avustralyalı oyuncu, teklifin tamamen beklenmedik bir şekilde geldiğini anlatırken; “Los Angeles’ta her yerde çekim yaptıkları için herkesin haberdar olduğu bir durumdu. Bir anda böyle bir teklif geldi. Kendi takımımı getirmem söylendi" dedi.

        Dizide oynanan Güney Kore oyununun kurallarını hızlıca öğrenmesi gerektiğini belirten Cate Blanchett, “Dört-beş farklı çekim planı vardı. Her sahnede neye ihtiyaçları olduğunu biliyorlardı ve bana sahneler tek tek verildi. Ama bu, en gizemli işlerden biriydi" şeklinde konuştu.

        İngilizce olarak çekilecek 'Squid Game'de oynamak isteyip istemediği sorulan Cate Blanchett; "Her şeye çılgınca açığım. Böylesine güzel, büyülü bir şekilde yaratılmış bir dünyada kesinlikle olurum. Onlar harika bir dünyanın yaratıcıları ve bu seri ortalığı yakıp yıktı. Dünyada ulaşmadıkları tek bir köşe bile kaldığını sanmıyorum" dedi.

        REKLAM

        Yeniden çekilecek İngilizce versiyonunu David Fincher'ın çekeceğine dair söylentiler hakkında; "David ile tekrar çalışmayı çok isterim. Çok uzun zaman oldu ama hayır, sizden daha fazla bir şey bilmiyorum. Utangaçlık etmiyorum. Gerçekten bilmiyorum" dedi.

        Cate Blanchett ile David Fincher, daha önce 'Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi' adlı filmde birlikte çalışmıştı. Filmin diğer başrol oyuncusu, Brad Pitt'ti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cate Blanchett
        #Squid Game
        #dizi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Habertürk Anasayfa