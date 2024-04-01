31 Mart Pazar günü Çatalcalı vatandaşlar yerel seçim kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. YSK seçim yasağı sonrası henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Çatalca ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. Peki Çatalca Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 İstanbul Çatalca Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?