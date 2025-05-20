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        Haberler Gündem Güncel Çatalca Müftüsü vaiz olarak atandı | Son dakika haberleri

        Çatalca Müftüsü vaiz olarak atandı

        Volkan Konak'a yönelik tepki çeken paylaşımda bulunan Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mehmetalioğlu'nun Kocaeli'ye vaiz olarak atandığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:35
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        Çatalca Müftüsü vaiz olarak atandı
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        Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'a yönelik tepki çeken paylaşımda bulunan İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatmıştı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı, "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer vermişti.

        Bugün de yeni bir gelişme yaşandı ve Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu. Mehmetalioğlu paylaşımında şunları söyledi: "Arkadaşlar Kocaeli'ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var, sorun yok."

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        #Ahmet Mehmetalioğlu
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