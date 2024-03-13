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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çatalca'da zincirleme kaza: 1 yaralı

        Çatalca'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

        İstanbul'un Çatalca ilçesinde İETT otobüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştığı zincirleme trafik kazasına yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 00:50 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:52
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        Çatalca'da zincirleme kaza: 1 yaralı
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        Çatalca’da, İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kaleiçi Mahallesi Gökçeali Caddesi’nde İETT otobüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlileri çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde sıkışan sürücü Fatih S’yi kurtardı.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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