Vatandaşın parasını dansözlerle yemişler!

İstanbul merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda, vatandaşların cep telefonlarına gönderdikleri casus programı ile banka hesaplarını ele geçiren çete üyesi 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, casus yazılımı ile vatandaşların cep telefonlarını ele geçiren ve bu sayede mobil bankacılık hesapları üzerinden vatandaşların paralarını başka hesaplara aktaran çete üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı.
Emniyet birimleri, uzun süredir takip ettikleri çete üyelerinin, hesaplarına geçirdikleri paraları yurt dışı hesaplarına aktararak sanal para birimi olan Bitcoin aldıklarını ve buradan elde ettikleri gelirlerle lüks yaşam sürdüklerini tespit etti.
Yapılan çalışmanın ardından İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. DHA'nın haberine göre; 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve dijital materyal el geçirildi. Çete üyelerinin İstanbul'daki rezidansta faaliyet yürüttükleri ve elde ettikleri gelirlerle lüks yaşam sürdükleri belirlendi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkartılan 9 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, çete üyesi 5 kişi ise 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EMNİYETTEN VATANDAŞLARA UYARI
Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli olmayan cep telefonu uygulamalarını indirmemeleri, bilmedikleri e-postaları açmamaları, cep telefonlarına gelen kamu ve özel şirketlerin uygulamalarıymış gibi gösterilen sahte linklere tıklamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
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