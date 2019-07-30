CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti!

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un 2010-11 sezonu şampiyonluğu ile ilgili yaptığı itirazı reddetti.

CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu ile ilgili yaptığı itirazı reddetti. CAS; "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadelerini kullandı.