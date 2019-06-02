02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çarşı Pazar filmi nerede çekildi? Çarşı Pazar filmi oyuncuları ve konusu tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Muharrem Gülmez'in oturduğu Çarşı Pazar filminde başrolü Erdem Yener üstleniyor.
ÇARŞI PAZAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çarşı Pazar filminin çekimleri Tokat merkezde ve Niksar ilçesinde gerçekleştirildi.
ÇARŞI PAZAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir. Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destek toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay'a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Borcunu ödemek için tek yol, hamama daha fazla müşteri çekmektir. Eğer yeterli parayı toplayamazsa hamam elinden gidecektir. Parayı bulmak için elinden geleni yapan Kahraman, bu sırada Bahar adında bir tarih öğretmeniyle tesadüf eseri tanışır ve birlikte hamamı kurtarmak için kolları sıvarlar.
ÇARŞI PAZAR OYUNCULARI KİMLER?
Erdem Yener, Ayhan Taş, Elif Nur Kerkük, İlker Aksum ve Emin Olcay gibi usta oyuncular yer alıyor.
ÇARŞI PAZAR FİLMİ NASIL?
2015 yapımı Çarşı Pazar filmini vizyondayken izleme fırsatı bulan sinemaseverler film hakkında yorumlarını sosyal medya hesaplarından şu sözlerle paylaştılar...
çok güldüm iyi,samimi ve güzel bir filmdi
Mükemmel film tavsiye ederim.
Kaliteli bir komedi filmi
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