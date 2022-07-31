Carsen Edwards, Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Carsen Edwards'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Carsen Edwards'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.