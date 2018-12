Zeynep, kızına kavuşuyor!

Show TV’nin, heyecanı her hafta daha da artan hikayesi, yüksek temposu ve çarpıcı sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın merakla beklenen 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kızı Aylin’e bir an önce kavuşmak için can atan Zeynep’in, Veli’ye korkusuzca kafa tuttuğu tanıtımda, Veli’nin ‘Evde kızını aldığım kadınla, şimdi karşımda duran kadın arasında bayağı fark var!’ sözleri dikkat çekiyor. Kadir’in öfkeden çılgına dönüp, ortalığı yerle bir ettiğinin, Zeynep’in de gözünü karartıp Veli’ye saldırdığının görüldüğü tanıtım yeni bölümde heyecanın daha da artacağının ipuçlarını veriyor. Günler sonra kızına kavuşan Zeynep ile kızı arasındaki duygusal anlar ise izleyenleri derinden etkiliyor.

ÇARPIŞMA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA’NIN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Veli’nin, Adalı’ya annesi üzerinden saldırması Adalı’yı çılgına çevirdi. Adalı yüz yüze geldiği Veli’yi yakalamak için hamle yapsa da, tedbirini önceden alan Veli kaçtı. Demir, Cemre’yi Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışsa da Cemre, sürpriz bir hamle yaptı ve cezaevine gidip, Kerem’e kendisini buradan çıkaracağını söyledi. Veli, Zeynep’e ulaştı ve ondan, kızını görmek istiyor ise yanına gelmesini istedi. Bu bilgiyi Adalı’dan saklayan Zeynep, kızını kurtaracağı düşüncesiyle hapis tutulduğu evden kaçtı. Veli, Zeynep’i rehin aldı. Veli aynı anlarda, Adalı’yı da uzun namlulu silahıyla hedefine aldı. Veli, Zeynep’e, ‘Kadir’i silahla değil, seninle öldüreceğim, en sevdiğiyle’ diyerek, Kadir’e sevdikleri üzerinden saldırmaya devam edeceğini gösterdi.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!