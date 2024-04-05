'Carmen' operası AKM'de sanatseverlerle buluşuyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 3, 6, 13 ve 18 Nisan'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Carmen" operasını sahneleyecek.

Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil’e,

koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ve dramaturjisi

Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor. Çocuk

korosu şefleri ise Sercan Gazeroğlu ve Gizem Berrak Taş Güzeloğlu.

Operanın hikâyesi; 1830 civarlarında İspanya’nın Sevilla şehrinde geçer. Eserin baş

kahramanı güzel, ateşli ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi

olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don José’den çok etkilenir ve onu

cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna

eder. Ancak bir süre sonra Carmen’in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don José’nin

ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur…

Temsillerde; “Carmen” rolünde Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ ; “Don José” rolünde Ali