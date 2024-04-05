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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Carmen' operası AKM'de sanatseverlerle buluşuyor

        'Carmen' operası AKM'de sanatseverlerle buluşuyor

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Carmen' operasını sahneleyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 20:18 Güncelleme: 05.04.2024 - 20:22
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        'Carmen' operası AKM'de sanatseverlerle buluşuyor
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 3, 6, 13 ve 18 Nisan'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Carmen" operasını sahneleyecek.

        Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil’e,

        koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ve dramaturjisi

        Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor. Çocuk

        korosu şefleri ise Sercan Gazeroğlu ve Gizem Berrak Taş Güzeloğlu.

        Operanın hikâyesi; 1830 civarlarında İspanya’nın Sevilla şehrinde geçer. Eserin baş

        kahramanı güzel, ateşli ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi

        olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don José’den çok etkilenir ve onu

        cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna

        eder. Ancak bir süre sonra Carmen’in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don José’nin

        ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur…

        Temsillerde; “Carmen” rolünde Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ ; “Don José” rolünde Ali

        Murat Erengül, Efe Kışlalı; “Escamillo” rolünde Caner Akgün, Murat Güney; “Micaëla”rolünde

        Dilruba Bilgi, Ayten Telek, Hande Soner Ürben; “Zuniga” rolünde Göktuğ Alpaşar, Erdem

        Sakarya; “Moralès”rolünde Şahin Dedemen, Emrah Erdem Gedik, Ufuk Karakoç; “Frasquita”

        rolünde Sevim Ateş, Anna Sirel Etyemez; “Mercédès” rolünde Ceren Şahin, Elif Tuğba Tekışık ;

        “Le Dancaïre”: rolünde Cengiz Arslan, Alp Köksal, “Le Remendado”rolünde Berk Dalkılıç, Çağrı

        Köktekin dönüşümlü olarak rol alacaklar.fisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor.

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