'Carmen' operası AKM'de sanatseverlerle buluşuyor
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Carmen' operasını sahneleyecek.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 3, 6, 13 ve 18 Nisan'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Carmen" operasını sahneleyecek.
Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil’e,
koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ve dramaturjisi
Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor. Çocuk
korosu şefleri ise Sercan Gazeroğlu ve Gizem Berrak Taş Güzeloğlu.
Operanın hikâyesi; 1830 civarlarında İspanya’nın Sevilla şehrinde geçer. Eserin baş
kahramanı güzel, ateşli ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi
olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don José’den çok etkilenir ve onu
cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna
eder. Ancak bir süre sonra Carmen’in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don José’nin
ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur…
Temsillerde; “Carmen” rolünde Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ ; “Don José” rolünde Ali
Murat Erengül, Efe Kışlalı; “Escamillo” rolünde Caner Akgün, Murat Güney; “Micaëla”rolünde
Dilruba Bilgi, Ayten Telek, Hande Soner Ürben; “Zuniga” rolünde Göktuğ Alpaşar, Erdem
Sakarya; “Moralès”rolünde Şahin Dedemen, Emrah Erdem Gedik, Ufuk Karakoç; “Frasquita”
rolünde Sevim Ateş, Anna Sirel Etyemez; “Mercédès” rolünde Ceren Şahin, Elif Tuğba Tekışık ;
“Le Dancaïre”: rolünde Cengiz Arslan, Alp Köksal, “Le Remendado”rolünde Berk Dalkılıç, Çağrı
Köktekin dönüşümlü olarak rol alacaklar.fisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor.