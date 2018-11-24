Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde Menteşe Belediyesi tarafından, yeni yol düzenlemesi çalışmaları kapsamında cadde üzerindeki bir işletmenin sundurması encümen kararı ile söküldü. Belediye tebligatına uymadığı belirtilen kent merkezindeki işletmenin önüne sabah saatlerinde çok sayıda belediye çalışanı, polis ve zabıta ekibi geldi.

BİR ANDA YERLERİNDEN KIPIRDAYAMADILAR

Polis tarafından sundurma altında yemek yiyen müşteriler, yemeklerini bitirdikten sonra çıkarıldı. Ardından belediye personeli sundurmayı sökmek için işletmeye yöneldiği sırada, işletme sahibi çareyi İstiklal Marşı’nı çalmakta buldu. İstiklal Marşı’nı duyan onlarca kişi bir anda yerlerinden kıpırdayamadı. Marşın ardından belediye ekipleri sundurmayı sökmeye başladı. İşlem sırasında işletme sahibi, işletme sahibinin avukatı ile belediye personeli arasında tartışma yaşandı. Avukat Emre Aykın yaptığı konuşmada, belediye başkanının talimatı sonucu bu işlemin cadde üzerinde sadece bir işletmeye uygulandığını, söküm işleminin hukuka aykırılıklar içerdiğini söyledi. Aykın, hafta içi konunun yargıya taşınacağını belirtti.