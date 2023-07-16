"GECE-GÜNDÜZ YUVAYI GÖZETLİYORUZ"

Dalış merkezi çalışanlarından Mehmet Kozan, "Gece saatlerinde kaplumbağanın sahile çıkıp, yumurtalarını bıraktığını gördük. Sabah plaj kalabalık olduğu için yuvanın zarar görmemesi amacıyla koruma altına aldık. Gece-gündüz yuvayı gözetliyoruz. Yavruların sağlıklı yuvadan çıkmasını bekliyoruz. Sahilde bazıları yuvadaki kazık ve şeritlere mayo, şort, havlu gibi ıslak çamaşırları kurutmak için asıyor. Sürekli uyarıda bulunuyoruz" dedi.