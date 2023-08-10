Cardi B.'nin hayranına fırlattığı mikrofon para etti
ABD'li rapçi Cardi B.'nin geçtiğimiz ay konserinde bir hayranına fırlattığı mikrofon açık arttırma sitesinde 99 bin 900 dolara alıcı buldu
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Gerçek adı 'Belcalis Marlenis Almánzar' olan Cardi B., 29 Temmuz'da Las Vegas'ta konser vermişti. Ünlü şarkıcı, konser sırasında kendisine içecek fırlatan hayranına sinirlenerek, elindeki mikrofonu atmıştı.
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30 yaşındaki Cardi B.'nin konserinde hayranına mikrofonu fırlatması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
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SATIŞA ÇIKARTILDI
Bahsi geçen mikrofon, konserin bulunduğu mekâna ses prodüksiyonu sağlayan şirketin sahibi tarafından açık arttırmayla satışa çıkartıldı.
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99 BİN 900 DOLARA ALICI BULDU
Mikrofon dün 99 bin 900 dolara (yaklaşık 2.702.000.00 TL) alıcı buldu. Açıklamada müzayedeye 122 kişinin katıldığı ve satıştan elde edilen gelirin de bağış yapılacağı belirtildi.
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Öte yandan kariyerine önce erotik dansçı, sonra da televizyon yıldızı olarak başlayan Cardi B., son yıllarda ise müzik dünyasının en gözde genç kuşak rap yıldızlarından biri...
Fotoğraflar: DHA, AP, Instagram
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Cardi B.
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