Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Cansu Melis Karakuş, önceki akşam bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Karakuş, "Kız arkadaşlarımızla kahve sohbeti yaptık. Yeni projeler var. Değerlendiriyorum" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.