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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Cansu Melis Karakuş, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerin, "Neler yapıyorsunuz? Sizi ne zaman yeni bir dizi projesinde göreceğiz?" sorularına Karakuş, "Birçok proje geliyor ama bana uyan bir proje şu anda yok. Hepsini yavaş yavaş değerlendiriyorum" yanıtını verdi.