Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, muhabirlerin, "Hep kız kıza çıkıyorsunuz, hayatınızda birisi yok mu?" soruları üzerine Cansu Melis Karakuş, "Kız arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. O yüzden hep kız kıza..." diyerek evinin yolunu tuttu.