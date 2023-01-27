"HOŞLANMADIĞIM ŞEYLERİ NET BİLİRİM"
Öte yandan Cansu Dere, daha önce, "Aşkta yapılan en büyük hata ne sizce?" sorusuna, "Herhalde sonsuza dek süreceğini sanmak..." yanıtını vermişti.
Hakkında merak edilenleri anlatan Dere, "Bugünkü Cansu’nun kalbini fethedecek erkeğin en önemli 3 özelliği ne olurdu?" sorusunu da cevaplamıştı.
Ünlü oyuncu, "Benim öyle 'Aradığım üç özellik', 'En önemli beş kural' gibi listelerim pek olmaz. Kişiye bağlı. Hissettirdiklerine, birlikte geçirdiğim zamana. Hoşlanmadığım şeyleri net bilirim ama..." demişti.