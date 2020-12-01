"ALDATILMAYA YABANCI DEĞİLİM"

InStyle Türkiye’nin aralık sayısına kapak olan Dere, "Siz aldatsaydınız ne yapardınız?" sorusuna, "Siz aldatılsanız ne yaparsınız?” sorusuna, “Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak. Sevgi gibi, öç almak, kin, nefret de çok güçlü duygular... Böyle bir şey yapmış olan birisine tekrar güçlü bir duygu beslemeye gerek olduğunu düşünmüyorum" cevabını verdi.