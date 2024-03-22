Cansız bedeni sulama havuzunda bulundu
Manisa'da 62 yaşındaki Mustafa Koçyiğit, çalışmak için tarlasına gitti, yakınları uzun süre haber alamayınca harekete geçti. Çiftçinin cansız bedeni sulama havuzunda bulundu, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çiftçi Mustafa Koçyiğit (62), tarlasındaki sulama havuzunda ölü bulundu.
Köprübaşı'nın Karabük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Koçyiğit, bu sabah çalışmak için tarlasına gitti. Koçyiğit'ten uzun süre haber alamayan yakınları, kendisine de ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Fotoğraf: DHA
SULAMA HAVUZUNDAN ÇIKARDILAR
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Koçyiğit'i sulama havuzunda bulup, sudan çıkardı.
Fotoğraf: DHA
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Havuza düştüğü sanılan Koçyiğit'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.