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Cansız bedeni bulunan Taha Duymaz'ın o sözleri gündem oldu! Fenomen isim yürekleri dağladı!

Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Günlerdir enkaz altından çıkarılması için mücadele veren ekipler, depremden 12 gün sonra fenomen ismin cansız bedenine ulaştı. Taha Duymaz'ın ölmeden önce söylediği sözler de gündem oldu.

Giriş: 17.02.2023 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Instagram'da 1.4 milyon takipçisi olan Taha Duymaz'ın Kahramanmaraş depreminden 12 gün sonra cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Kardeşleri Melek Duymaz ve Umut Duymaz ile cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın ölmeden önce söylediği sözler ise sevenlerinin yüreğini dağladı.

  • "AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    12 gün sonunda cansız bedeni enkaz altından çıkarılan fenomen Taha Duymaz’ın geçtiğimiz yıllarda çektiği bir videosu da gündem oldu. 

  • 19 yaşındaki genç ismin “Gelecekteki planların ne?” sorusu üzerine söylediği sözleri yürekleri dağladı. Duymaz soruya; "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" yanıtını verdi.

  • Depremden 4 ay önce Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Taha Duymaz'ın verilen sorulara yanıtları yine kendi sosyal medya hesabında verdiği yanıtlar gibi duyanları üzmüştü.

  • Taha Duymaz'ın röportajda söylediği “Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim.” sözleri yürek burkmuştu.

  • Taha Duymaz konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Hayat benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Kimse karışsın istemiyorum. İnsanların hayatına bu kadar karışmaktan vazgeçsinler. İnsanların kendi hayatı, nasıl mutluysa öyle yaşıyor. Karışmayın! Yıl 2022, 2023'e giriyoruz. Kimse kimsenin istediği şekilde hareket etmek zorunda değil. Sosyal medyada 'Samimiyetin gitti' şeklinde yorumlar yapılıyor. Estetik yaptırmak ile samimiyetin hiçbir alakası yok. Karakter meselesi, insanın karakteri değişmesin. İsteyen istediğini yaptırsın. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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