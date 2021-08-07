Cansız bedeni bulunan Samet'in son anları kamerada!

Cenaze yakınları etkili olan sağanak yağmurda morg önünde zor anlar yaşadı. Işıtan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü. Gencin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.



Geçen cumartesi günü Kemer'e bağlı Çıralı'ya gelerek bir kampinge yerleşen üniversite öğrencisi Samet Işıtan, 2 Ağustos Pazartesi günü sabahı kampingden ayrılarak yürüyüşe çıktı.

Sonrasında kendisinden haber alınamayan Samet Işıtan hakkında 3 Ağustos günü kayıp başvurusu yapılmasının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Çıralı yolu üzerindeki dağlık alanlarda arama çalışmaları yoğunlaşırken, dün saat 17.10 sıralarında yaklaşık 20 metrelik uçurumun altındaki kayalık alanda, jandarma ekipleri tarafından Samet Işıtan'ın cansız bedeni bulundu. Işıtan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gencin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, arama çalışmaları sırasında Samet Işıtan'ın Çıralı merkezindeki restoran ve pastanenin önünden yürüdüğü görüntülere ulaştı.

Gencin yakınları sabah saatlerinde cesedi teslim almak için Adli Tıp Kurumu morgunun geldi. Cenaze yakınları etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Vatandaşlar morgun önünde bulunan kapalı alana sığındı.

Gencin cenazesi yağmurun dinmesinin ardından işlemleri tamamlanınca yakınları tarafından teslim alındı. Işıtan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.