Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden güzel haber
2020'de evlenen Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, bebek heyecanı yaşıyor. Oyuncu çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu
Giriş: 13.08.2024 - 19:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:38
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Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'tan güzel haber geldi.
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Ünlü çift, bebek beklediklerini duyurdu.
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Bebeklerinin ultrason fotoğrafını yayımlayan Cansel Elçin, paylaşımına; "Biz bir aileyiz" notunu düştü.
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Meslektaşları ve takipçileri ünlü çifte tebrik mesajlarında bulundu.
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