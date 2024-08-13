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        Haberler Magazin Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden güzel haber

        Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden güzel haber

        2020'de evlenen Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, bebek heyecanı yaşıyor. Oyuncu çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 19:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:38
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          Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'tan güzel haber geldi.

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          Ünlü çift, bebek beklediklerini duyurdu.

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          Bebeklerinin ultrason fotoğrafını yayımlayan Cansel Elçin, paylaşımına; "Biz bir aileyiz" notunu düştü.

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          Meslektaşları ve takipçileri ünlü çifte tebrik mesajlarında bulundu.

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