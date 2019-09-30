UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın PSG ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Younes Belhanda basın toplantısında açıklamalar yapıyor.

Basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

YOUNES BELHANDA: MASKEYİ SAHADA UNUTUYORSUNUZ

"Taktığım maske performansımı çok fazla etkilemeyecek çünkü sahada bunun bir handikap olduğunu unutuyorsunuz. Çok büyük etkisi olacağını sanmıyorum"

"Oynamalarına izin vermemeliyiz. Topa sahip olmayı seviyorlar, onları toptan mahrum bırakırsak biz etkili olabiliriz. Top oynatmazsak biz avantajı ele geçireceğiz. Onlar Avrupa'nın büyük takımlarından biri, etkili şekilde top oynadığımız zaman zorlanacaklar."