Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 23 Ekim 2025 Perşembe: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?

        Fenerbahçe ve Galatasaray kazandı ülke puanı değişti: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        UEFA ülke puanı, temsilcilerimizin maçları sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında 3-1 galip gelerek puanını 6'ya çıkarırken, ülke puanı adına önemli bir galibiyet elde etti. Öte yandan bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi maçında, 23 Ekim Perşembe günü Stuttgart ile karşı karşıya gelirken, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev karşılaşacak. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? İşte 23 Ekim 2025 Perşembe UEFA ülke puanı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 20:11 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA ülke sıralaması güncel son durum... Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden, Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor UEFA ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet, ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda temsilcilerimiz aldığı puan ve puanlarla ülke adına önemli katkıda bulunuyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte 23 Ekim 2025 UEFA ülke puanı...

        • 2

          TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

          Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 45.200 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 56.150, 10. sıradaki Çekya'nın 41.700 puanı bulunuyor.

        • 3

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

          1. İngiltere - 98.783

          2. İtalya - 87.232

          3. İspanya - 81.706

          4. Almanya - 77.832

          5. Fransa - 70.822

        • 4

          6. Hollanda - 62.700

          7. Portekiz - 59.867

          8. Belçika - 56.150

          9. TÜRKİYE - 45.200

          10. Çekya - 41.700

        • 5

          11. Yunanistan - 38.313

          12. Norveç - 37.588

          13. Polonya - 37.375

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yapacağız
        Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yapacağız
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Habertürk Anasayfa