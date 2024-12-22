Süper Lig puan durumu 17 .hafta: Süper Lig maç sonuçları ve 18.hafta lig fikstürü
Süper Lig heyecanı 17. hafta maçları ile devam ediyor. Kıran kıran mücadelelere sahne olan 17. haftada Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alırken, Beşiktaş ise Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Oynanan maçların ardından Süper Lig puan durumu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 17. hafta maç sonuçlarının ardından oluşan puan durumu...
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Süper Lig güncel puan durumu... Galatasaray ligin 17. haftasında Kayserispor'un konuk oldu. Galatasaray Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçta son düdük sesinin gelmesinin ardından Süper Lig puan durumu gündemdeki yerini aldı. İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...
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17. HAFTA SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ VE MAÇ SONUÇLARI
20.12.2024 20:00 İKAS EYÜPSPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.
21.12.2024 16:00 NET GLOBAL SİVASSPOR 0 - 0 REEDER SAMSUNSPOR
21.12.2024 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 CORENDON ALANYASPOR
22.12.2024 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 0 ONVO ANTALYASPOR
22.12.2024 16:00 BELLONA KAYSERİSPOR 1-5 GALATASARAY A.Ş.
22.12.2024 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 3-0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
22.12.2024 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. SİPAY BODRUM FK
23.12.2024 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
23.12.2024 20:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ KASIMPAŞA A.Ş.
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
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