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        Haberler Bilgi Spor CANLI | Süper Lig puan durumu 22 Aralık 2024: Süper Lig fikstürü ve maç sonuçları

        Süper Lig puan durumu 17 .hafta: Süper Lig maç sonuçları ve 18.hafta lig fikstürü

        Süper Lig heyecanı 17. hafta maçları ile devam ediyor. Kıran kıran mücadelelere sahne olan 17. haftada Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alırken, Beşiktaş ise Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Oynanan maçların ardından Süper Lig puan durumu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 17. hafta maç sonuçlarının ardından oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 18:07 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:10
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          Süper Lig güncel puan durumu... Galatasaray ligin 17. haftasında Kayserispor'un konuk oldu. Galatasaray Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçta son düdük sesinin gelmesinin ardından Süper Lig puan durumu gündemdeki yerini aldı. İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

        • 2

          17. HAFTA SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ VE MAÇ SONUÇLARI

          20.12.2024 20:00 İKAS EYÜPSPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

          21.12.2024 16:00 NET GLOBAL SİVASSPOR 0 - 0 REEDER SAMSUNSPOR

          21.12.2024 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 CORENDON ALANYASPOR

          22.12.2024 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 0 ONVO ANTALYASPOR

          22.12.2024 16:00 BELLONA KAYSERİSPOR 1-5 GALATASARAY A.Ş.

          22.12.2024 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 3-0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

          22.12.2024 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. SİPAY BODRUM FK

          23.12.2024 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

          23.12.2024 20:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ KASIMPAŞA A.Ş.

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          SÜPER LİG PUAN DURUMU

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