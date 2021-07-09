Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
DİYARBAKIR TEMASLARI: Bugün gazi mescidimizde, gazi camimizde cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Biliyorsunuz, bu PKK terör örgütü bu mescidimizi bu camimizi kurşunlamış ve burayı bir harabe haline getirmişti. Kurşunlu Camii tarihi özellikleri itibariyle gerçekten bu şehrimizin bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazı kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tabi bu bölge malum şu an itibariyle aynı zamanda bir Suriçi olarak güzellikleri görüyorsunuz. Bir taraftan surlar yeniden inşa ediliyor. Öbür taraftan sur içinde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar da bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz. Çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Ve kısa zamanda da bunları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.
AŞILAMA ÇALIŞMALARI: Aşılamada 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz. Diyarbakır'da aşılamadaki isteksizliği de gidereceğiz. Vatandaşlarımızı aşı olma noktasında aynen batı illerinde nasıl oluyorsa, Diyarbakır'da da aşının süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum. Aşıyı ne kadar teşvik edersek buralarda da Covid olayı daha da azalacaktır.
KURBAN BAYRAMI: Onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Tatil süreci 10 gün kadar dolaşıyor. Bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım.
HÜKÜMET SİSTEMİ: Bu sistem ülkemiz için çok hayırlı ve faydalı olmuştur. Karar mekanizmaları daha seri çalışıyor. Kararlarını daha rahat alıyor. Böyle bir sistemi yakalamakla çok daha verimli neticeler alınmaya başlanmıştır.
AFGANİSTAN KONUSU: ABD ile NATO ile bu görüşmeleri yaparak Türkiye'nin Hamid Karzai'deki görev alanı ne olacak, neyi kabulleniyoruz, neyi kabullenmiyoruz bunun kararını aldık. NATO Zirvesi'nde Sayın Biden ile bunları konuştuk. En ideal şeklinde bu adımı atmış olacağız.
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