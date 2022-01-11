Gram altın fiyatı ne kadar? sorusu 11 Ocak Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram altın, altın fiyatlarındaki yaşanan hareketlilik sonrası yukarı yöne doğru ilerliyor

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alışı fiyatı 804,38 liradan, satış fiyatı ise 807,88 lira seviyelerinden işlem görüyor.



GRAM ALTIN FİYATI

804,38

807,88

GRAM ALTIN FİYATI DETAYLARI