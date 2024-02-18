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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Özel, "Bugün 18 Şubat. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimine 42 gün kaldı. 81 ilden belediye başkan adaylarımızı tanıtmak ve seçim bildirgemizi tanıtmak adına hep birlikte huzurunuzdayız" diye sözlerine başladı.

CHP lideri "CHP'nin kurultayları görev veren kurultaylardır. Bütün genel başkanlarımızı minnetle ve şükranla selamlıyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Zaman zaman siyasette vefa tartışmaları oluyor. Kendimizden önceki genel başkanlarımıza büyük bir vefa duyuyoruz. Bir partinin önceki başkanlara vefa göstermek, emanet ettikleri partiyi iktidar yapmakla olur" dedi.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Aday belirleme sürecine dikkat çeken Özel şunları söyledi:

"Adaylarımızı belirlerken örgütümüzü dinledik, seçmenimizi dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, partililerimizi görevlendirdik, onların raporlarını aldık, 3 bin araştırma yaptırdık, 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik. Memnuniyet anketleri olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik. Bazı özel durumlarda 5 ankete kadar sahadan veri toplamayı seçmenin taleplerini okumayı tercih ettik. Sonuç olarak burada karşınızda adaylarımız var. Aday adayı olup da adaylaşamayanlar oldu. Son günlerde bazı televizyonlarda bazı gazetelerde 3,5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum ama esas konuşulması gereken benim gönlümde manşette olan benim gönlümün kahramanı kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, çok istedim olmadı sizi belirlediler ben çalışmaya hazırım dediği telefonda görevine başlayanlar var, kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler var. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayanlar var."

"MİLLETİN PARASINI MİLLET İÇİN HARCADIK"

Özgür Özel, "Bu topraklara sosyal belediyecilik anlayışını getiren, sosyal demokrasiyi getiren partiyiz. Türkiye'de yerel yönetimler tarafından ilk kez yapılan pek çok uygulamayı hayata geçiren partiyiz" dedi.

Özel şunları söyledi:

"Bu iktidar 25 yıl boyunca ülkeyi kötü yönetti. Şehirlerimizin tarihi dokularını tahrip etti. Doğal afetlere karşı dirençsiz hale getirdi. Şehirlerimiz güvensiz ortamlara dönüştü. Belediyeler belli çıkar gruplarının faydalandığı kurumlar haline getirildi. Ankara'nın nasıl parsel parsel satıldığı, İstanbul'a nasıl ihanet edildiğini kendi ağızlarından dinledik. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i her birlikte kazandık. Bu hepimize iyi geldi. Belediyelerde yaptığımız en önemli hizmet, milletin parasını millet için harcadık. İsraf etmedik, tasarruf ettik. Vatandaşlarımızın yanında durduk.