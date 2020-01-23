23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın'ın Nazilli ilçesinde önceki gece meydana gelen olayda, halı yıkama işiyle uğraşan ve aynı iş yerinde çalışan Fatih Alp Ü. (41) ile Gamze Esen'in (24) birlikte yaşadıkları dubleks evde patlama meydana gelmişti.
İtfaiye ekipleri tarafından evden yaralı olarak çıkartılan Gamze Esen ve kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ü., ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne ardından ise İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Vücudunun büyük bölümünde cam kesikleri ve yanıklar oluşan Gamze Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün sabaha karşı hayatını kaybetmişti.
KAPIYI KİLİTLEYİP EVİ ATEŞE VERMİŞ
İHA'nın haberine göre, patlamayla ilgili olarak itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, evi Fatih Alp Ü.'nün ateşe verdiği belirlendi. Dini nikahlı eşi Gamze Esen ile bilinmeyen nedenle tartışan Fatih Alp Ü.'nün, Gamze Esen’i üst katttaki bir odaya kilitledikten sonra benzin döküp evi yaktığı iddia edildi Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, Fatih Alp Ü.'nün de ifadesinde evi kendisinin ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Gamze Esen’in cenazesi, Nazilli Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan Kanalyolu Camisine getirildi. Vahşi bir cinayete kurban giden Esen’in cenazesine ailesi, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Esen’in cenazesi öğle namazı sorası kılınan cenaze namazının ardından Eğri Boyun Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ANNE ACIYA DAHA FAZLA DAYANAMADI
Genç yaşta hayatını kaybeden Gamze Esen’in cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Yaşadığı acı nedeniyle ayakta durmakta bile güçlük çelen anne Şenay Alvan, “Söyleyecek bir şey yok. Yakmış kızımı. Önce darp etmiş, sonra kapıyı önünden kilitleyip ateşe vermiş. Dün gidip evi gördüm, savaş çıkmış gibiydi. Gamze o evden asla çıkamazdı, asla o evden kimse çıkamazdı. Her yer kan, her yer kandı. Kimse çıkamazdı” dedi.
Bir yakınının omzuna sarılarak gözyaşı döke acılı anne, yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak bir anda yere yığıldı. Acılı annenin feryatları, cenazeye katılanların duygusal anlar yaşamasına neden oldu. 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan anne, gözetim altına alındı.
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